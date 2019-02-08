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В Киеве из-за ЧП остановилась городская электричка

Сегодня, 10:08

Мужчина упал на рельсы на перегоне между станциями Дарница и Левобережная

Фото: bagnet.org
Фото: bagnet.org.
В Киеве из-за ЧП остановилась городская электричка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg Происшествия Мужчина упал на рельсы на перегоне между станциями Дарница и Левобережная

Движение городской электрички в Киеве в связи в ЧП было заблокировано почти на два часа утром в пятницу, 8 февраля.

Как сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс", на перегоне между станциями Дарница и Левобережная мужчина попал под электропоезд, поэтому с 7.15 до 8.50 движение поездов в направлении станции Почайна приостанавливалось.

Вместе с тем в сообщении "Киевпасстранса" нет деталей инцидента: пока что не сообщается, сам ли мужчина бросился под поезд или же это был несчастный случай. При этом нет информации и о его состоянии.

Также по техническим причинам были отменены несколько рейсов городской электрички.

Напомним, накануне сообщалось, что поезд Ворохта – Киев протаранил грузовик и сошел с рельсов. Водитель грузовика госпитализирован, машинист и пассажиры поезда не пострадали. 

Также мы писали, что за год на железных дорогах Украины погибли 338 человек, еще 580 были ранены. При этом среди травмированных – 24 ребенка в возрасте до 16 лет, из них 7 – погибли.

 

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Тег транспорт, Киев, поезд, чп, городская электричка

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