В Киеве из-за ЧП остановилась городская электричка
Мужчина упал на рельсы на перегоне между станциями Дарница и Левобережная
Движение городской электрички в Киеве в связи в ЧП было заблокировано почти на два часа утром в пятницу, 8 февраля.
Как сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс", на перегоне между станциями Дарница и Левобережная мужчина попал под электропоезд, поэтому с 7.15 до 8.50 движение поездов в направлении станции Почайна приостанавливалось.
Вместе с тем в сообщении "Киевпасстранса" нет деталей инцидента: пока что не сообщается, сам ли мужчина бросился под поезд или же это был несчастный случай. При этом нет информации и о его состоянии.
Также по техническим причинам были отменены несколько рейсов городской электрички.
Напомним, накануне сообщалось, что поезд Ворохта – Киев протаранил грузовик и сошел с рельсов. Водитель грузовика госпитализирован, машинист и пассажиры поезда не пострадали.
Также мы писали, что за год на железных дорогах Украины погибли 338 человек, еще 580 были ранены. При этом среди травмированных – 24 ребенка в возрасте до 16 лет, из них 7 – погибли.
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