В Киеве из-за ДТП грузовики разбросало по дороге

В результате инцидента около четырех часов на бульваре Дружбы Народов стояла огромная пробка

Фото: А.Ракитин, Сегодня

В воскресенье утром, 14 июля, на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе столицы произошла масштабная авария с участием легковушки и двух грузовиков. По предварительным данным, Toyota остановилась перед перекрестком на запрещающий сигнал светофора. Внезапно мимо нее пронесся грузовик-рефрижератор MAN (возможно, у него отказали тормоза). Он зацепил легковушку по касательной, отбил ей зеркало, помчался дальше и врезался в другое грузовое авто Iveco, на котором обычно ездят съемочные группы.

В результате сильнейшего удара Iveco отлетело на встречную полосу, чудом не задев других участников движения. В ДТП, по предварительным данным, пострадал только водитель рефрижератора, его госпитализировали. Причины аварии и все обстоятельства предстоит установить правоохранителям. Из-за происшествия около четырех часов на бульваре Дружбы Народов стояла огромная пробка.

Еще одно ЧП произошло вчера на улице Борщаговской в районе КПИ. Рано утром здесь дотла сгорел огромный автобус Ikarus, который был припаркован на обочине дороги. Не исключено, что бус кто-то поджег. Это будут выяснять полицейские.

Ранее сообщалось о масштабном ДТП на Житомирской трассе под Киевом, где столкнулись легковушка и маршрутка. В результате аварии погибли три человека. По разным данным, пострадали как минимум девять человек.

Напомним, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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