В Киеве из-за ДТП на Подоле остановились трамваи

/ Фото: Киев Оперативный

На столичном Подоле, где ранее мужчина оставил на два часа в запертой машине собственного маленького сына, в результате ДТП заблокировано движение трамваев. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"На улице Нижний Вал в Subaru, который остановился, чтобы уступить дорогу пешеходам, въехал Renault. Теперь все – трамваи стоят и вместе с участниками ДТП ждут полицию", – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства инцидента уточняются.

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Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2369 человек.

Также полицейские задержали троих учащихся ПТУ из Киевской области, которые за одну ночь угнали три машины и устроили аварию, столкнувшись с машиной правоохранителей.

Новости "Сегодня" ранее писали, что в селе Белогородка под Киевом водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку. К счастью, девочка осталась жива, она была госпитализирована в больницу.

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