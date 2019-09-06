В Киеве из-за ДТП остановились трамваи: фото

В Киеве на Отрадном в связи с ДТП при участии легковушек заблокировано движение трамваев. Об этом сообщается в паблике "Транспорт Киева" в Facebook.

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"ДТП возле моста через пр. Комарова, движение трамваев 14 и 15 маршрутов заблокировано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства по ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.

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Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.

Кроме того, сообщалось, что в Киевской области за сутки произошло четыре ДТП, в результате которых погибли четыре человека. По всем авариям открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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