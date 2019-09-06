В Киеве из-за ДТП остановились трамваи: фото

В Киеве на Отрадном в связи с ДТП при участии легковушек заблокировано движение трамваев. Об этом сообщается в паблике "Транспорт Киева" в Facebook.
"ДТП возле моста через пр. Комарова, движение трамваев 14 и 15 маршрутов заблокировано", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства по ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.
Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.
Кроме того, сообщалось, что в Киевской области за сутки произошло четыре ДТП, в результате которых погибли четыре человека. По всем авариям открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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