В Киеве из-за ДТП остановился общественный транспорт

Небольшое ДТП на Каштановой заблокировало движение транспорта на Троещине

Фото: Информатор

В Киеве из-за ДТП остановился общественный транспорт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1de/a36/5ca1dea363b97.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1de/a36/5ca1dea363b97.jpg 2019-04-01T12:57:00+03:00 Происшествия Небольшое ДТП на Каштановой заблокировало движение транспорта на Троещине

На столичной Троещине в понедельник, 1 апреля, произошло небольшое ДТП на пересечении улиц Каштановой и Оноре де Бальзака, в результате которого проезд на данном участке заблокирован.

Как пишет "Информатор", длинный автобус №73 ехал параллельно с автомобилем Kia, но на участке с круговым движением зацепил машину и протащил ее несколько метров. В Kia находился ребенок, который, к счастью, не пострадал.













Из-за аварии движение на круге с Каштановой на Бальзака, а также в сторону проспекта Маяковского заблокировано, не может там проехать и общественный транспорт. При этом один из "находчивых" маршрутчиков пытался объехать место ДТП, но в итоге задел зеркало автобуса и застрял на клумбе.

Ранее сообщалось, что ночью 1 апреля на Столичном шоссе в районе Чапаевки произошла крупная авария с пострадавшими. По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz Vito вез людей из города Кропивницкий в Борисполь. В салоне, кроме водителя, находилось восемь пассажиров: четыре женщины и четыре ребенка. На трассе, напротив остановки общественного транспорта, водитель не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в металлический отбойник, сорвав около 20 метров конструкции. Удар пришелся на правую сторону авто, отбойник пропорол двигатель и салон.

Также мы писали, что в субботу, 30 марта, смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве из-за ДТП остановился общественный транспорт". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.