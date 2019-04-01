В Киеве из-за ДТП остановился общественный транспорт
Небольшое ДТП на Каштановой заблокировало движение транспорта на Троещине
На столичной Троещине в понедельник, 1 апреля, произошло небольшое ДТП на пересечении улиц Каштановой и Оноре де Бальзака, в результате которого проезд на данном участке заблокирован.
Как пишет "Информатор", длинный автобус №73 ехал параллельно с автомобилем Kia, но на участке с круговым движением зацепил машину и протащил ее несколько метров. В Kia находился ребенок, который, к счастью, не пострадал.
Из-за аварии движение на круге с Каштановой на Бальзака, а также в сторону проспекта Маяковского заблокировано, не может там проехать и общественный транспорт. При этом один из "находчивых" маршрутчиков пытался объехать место ДТП, но в итоге задел зеркало автобуса и застрял на клумбе.
Ранее сообщалось, что ночью 1 апреля на Столичном шоссе в районе Чапаевки произошла крупная авария с пострадавшими. По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz Vito вез людей из города Кропивницкий в Борисполь. В салоне, кроме водителя, находилось восемь пассажиров: четыре женщины и четыре ребенка. На трассе, напротив остановки общественного транспорта, водитель не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в металлический отбойник, сорвав около 20 метров конструкции. Удар пришелся на правую сторону авто, отбойник пропорол двигатель и салон.
Также мы писали, что в субботу, 30 марта, смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель.
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