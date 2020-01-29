ЧП на скоростном трамвае в Киеве: на остановках толпы, люди вынуждены идти пешком (видео)

/ Фото: Анатолий Бойко

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Утром в среду, 29 января, скоростной трамвай курсирует в ограниченном режиме со столичной Борщаговки в сторону вокзала, сообщает корреспондент "Сегодня".

По данным кассиров на станции "Гната Юры", в районе площади Победы произошла авария, неудобства для пассажиров продлятся еще минимум полчаса. При этом на остановках трамвая стоят толпы пассажиров.

/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

В "Киевпастрансе" уточнили, что задерживается движение трамваев 1, 3, 15, 18 на ул. Жилянской в направлении площади Победы, так как в трамвай въехал автомобиль.

/ Фото: dtp.kiev.ua

Также сообщается, что по линии скоростного трамвая организовано автобусное сообщение, а движение трамваев было восстановлено в 8:25, но сейчас оно осуществляется с отклонением от графика.

При этом в Сети появилось видео, как люди идут пешком вдоль трамвайной линии:

Отметим, что в столице регулярно происходят ЧП на транспорте. Так, едва ли не каждый день на нескольких центральных станциях метрополитена пассажиры попадают в давку, о чем уже неоднократно жаловались в социальных сетях. Также в метро неоднократно возникали проблемы с оплатой проезда – сначала был сбой в системе по е-билету, а ранее нельзя было проехаться по банковской карте.

Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Шулявки, где открыли проезд по новому мосту, однако еще не сделали с него съезды.

Помимо этого, у столичных маршруток во время движения ранее уже не раз отваливались колеса.

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