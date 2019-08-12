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В Киеве из-за ДТП заблокировано движение троллейбусов

Сегодня, 16:20

По данным Google Maps, на проспекте Бандеры произошло сразу несколько аварий

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве днем в понедельник, 12 августа, произошло ДТП на проспекте Бандеры неподалеку от станции метро "Почайна". Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

В результате аварии движение троллейбусов заблокировано.

"Троллейбусы стоят, так как авария произошла прямо под контактной линией. Лучше объезжать. Серьезный затор", - говорится в сообщении. 

/ Фото: Киев Оперативный

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При этом, по данным Google Maps, на проспекте Бандеры произошло сразу несколько аварий. 

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Скриншот

Скриншот

Ранее сообщалось, что в Глевахе легковушка Volkswagen на большой скорости врезалась в микроавтобус с пассажирами, который выполнял рейс по маршруту Белая Церковь – Киев и затормозил на остановке. В результате аварии погибли два человека, 16 человек были госпитализированы. 

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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Киев ДТП троллейбус

Источник: Сегодня

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