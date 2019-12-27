В Киеве из-за елочной гирлянды чуть не сгорела квартира в высотке

В результате пожара гирлянда и елка сгорели полностью, частично сгорели личные вещи, мебель, окно, закопчены стены и потолок комнаты

/ Фото: Pixabay

В Киеве в квартире 15-этажного жилого дома на ул. Срибнокильской, 8 в четверг, 26 декабря, произошел пожар в результате короткого замыкания в елочной гирлянде. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"Пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 14-м этаже. Проведя разведку, бойцы обнаружили, что в комнате на елке в гирлянде произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением. Уже через 15 минут с момента вызова спасатели ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

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В результате пожара гирлянда и елка сгорели полностью, повреждены личные вещи, мебель и окно, закопчены стены и потолок комнаты.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее в Киеве во время тушения пожара на улице Братиславской, 8, бойцы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице спасли мужчину.

Также не так давно в Киеве горел детский сад. В результате инцидента погиб мужчина.

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