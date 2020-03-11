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В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады, кинотеатры и отменяют концерты

11 марта, 11:26

Наталья Руда

Закроют и развлекательные зоны в ТРЦ

В Киеве в связи с коронавирусом с 12 марта вводят план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, уже с четверга в столице вводятся такие превентивные мероприятия:

- временно ограничивается образовательный процесс и обеспечивается дистанционное обучение в учреждениях общего и высшего образования. В художественных, спортивных школах. В детских садах города.

- ограничивается проведение массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, других мероприятий. Кинотеатры отменят сеансы. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. В торговых центрах – усиленный контроль, там будут дежурить санитарные врачи. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта.

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Также Кличко обратился к руководителям учреждений и предприятий города за возможности пересмотреть рабочий график работников, у которых есть малолетние дети. Общественный транспорт, по словам мэра, пока будет работать в обычном режиме. Весь его подвижной состав два раза в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами.

"Друзья! Никакой паники! Ответственно относимся к своему здоровью, соблюдаем правила гигиены. А если чувствуете себя плохо, – сразу обращайтесь к врачу. И будьте внимательны к людям преклонного возраста – они наиболее уязвимы к коронавирусу. Берегите себя и тех, кто рядом! Вместе мы все преодолеем", – заявил Кличко в видеообращении.

Он напомнил, что вчера вечером в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса. Их уже 2,5 тысячи, до конца этой недели должно быть 5000. Тест-системы доставят в 7 определенных базовых больниц для приема больных с подозрением на коронавирус. Оборудование для экспресс-тестирования в аэропортах должно поступить в город до конца этой недели. Его установят в аэропортах им. Сикорского и "Борисполь".

Ранее в Броварах начали дезинфицировать улицы.

Напомним, на сегодня в Украине зарегистрирован один случай инфицирования коронавирусом – в Черновцах.

Известно, что сейчас состояние пациента, у которого обнаружили коронавирус, стабильное. Температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градуса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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