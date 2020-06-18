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В Киеве из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 11 жильцов (фото)

18 июня, 13:08

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Сгорела квартира на 17-м этаже

В Киеве спасателям сегодня в 11:24 сообщили, что в доме на Оболонском проспекте, 1, из окна квартиры на 17-м этаже идет дым.

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По прибытии на место вызова спасатели сразу же приступили к эвакуации жителей верхних этажей 25-этажного дома. Во время тушения пожара на безопасное расстояние из дома вывели 11 человек.

Чтобы потушить пожар в квартире, пожарным пришлось использовать бензорез для открытия дверей. Оказалось, что огонь вспыхнул в жилой зоне кухни-студии. Уже в 11:38 пламя локализовали, а в 11:44 – полностью потушили. Пожар сильно повредил мебель, личные вещи и оконную раму, закопчены стены и потолок квартиры.

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На месте работали 25 спасателей и 6 единиц основной и специальной техники. К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания устанавливают правоохранительные органы.

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14 июня в Киеве произошел пожар на улице Михайловской. В горевшей квартире мужчина не давал спасателям тушить пожар, позднее там нашли тело женщины.

Также мы писали, что в столице полыхал двухэтажный магазин мебели на Петропавловской Борщаговке. Кроме того, спасатели ликвидировали масштабный пожар, вспыхнувший в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123, в Киеве.

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Киев спасатели пожар Оболонский проспект

Источник: Сегодня

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