В Киеве из-за прорыва трубы улицу залило кипятком и провалился асфальт
На место уже выехала аварийная бригада, которая перекрыла воду
Прорыв трубопровода и провал асфальта произошел на улице Деловой в центре Киева в понедельник днем, 1 апреля.
Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины.
В КП "Киевтеплоэнерго" "Сегодня" подтвердили прорыв трубопровода, уточнив, что на место уже выехала аварийная бригада, которая перекрыла воду.
При этом также произошел обвал дорожного покрытия, над большой ямой "зависла" машина.
Фото: скриншот с видео
На данный момент уточняются причины инцидента и сколько пользователей остались без горячей воды.
Напомним, не так давно Мелитополе произошел порыв канализационного коллектора – в негодность пришла старая чугунная труба диаметров 400 миллиметров.
Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.
Ранее мы сообщали, что в столице после возобновления подачи горячей воды прорвало 300 труб:
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