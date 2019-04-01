В Киеве из-за прорыва трубы улицу залило кипятком и провалился асфальт

На место уже выехала аварийная бригада, которая перекрыла воду

Скриншот с видео.

В Киеве из-за прорыва трубы улицу залило кипятком и провалился асфальт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1e5/7f8/5ca1e57f8a436.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1e5/7f8/5ca1e57f8a436.jpg 2019-04-01T13:25:00+03:00 Происшествия На место уже выехала аварийная бригада, которая перекрыла воду

Прорыв трубопровода и провал асфальта произошел на улице Деловой в центре Киева в понедельник днем, 1 апреля.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

В КП "Киевтеплоэнерго" "Сегодня" подтвердили прорыв трубопровода, уточнив, что на место уже выехала аварийная бригада, которая перекрыла воду.

При этом также произошел обвал дорожного покрытия, над большой ямой "зависла" машина.

Фото: скриншот с видео

На данный момент уточняются причины инцидента и сколько пользователей остались без горячей воды.

Напомним, не так давно Мелитополе произошел порыв канализационного коллектора – в негодность пришла старая чугунная труба диаметров 400 миллиметров.

Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

Ранее мы сообщали, что в столице после возобновления подачи горячей воды прорвало 300 труб:

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