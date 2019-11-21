В Киеве из-за сильного ветра рухнул светофор

Фото: Юлия Викторова/Facebook

В Киеве днем в четверг, 21 ноября, на Теремках в районе Ипподрома на перекрестке улиц Ломоносова и Маршала Конева в результате сильного ветра рухнул столб со светофором. Об этом сообщает киевлянка Юлия Викторова в паблике "Злой Киев" в Facebook.

"Друзья, в течение этих дней будьте особенно осторожными на улицах! Вот, что сделал ветер на пересечении улиц Ломоносова и Конева", – написала она, опубликовав соответствующие фото.

Фото: Юлия Викторова/Facebook Реклама

Напомним, что 21 ноября по Киеву и Киевской области – порывы ветра 15-18 м/с.

В тренде Столкновение маршрутки и Toyota в Киеве: спасатели уточнили число пострадавших

Напомним, что пока киевляне, живущие в центре, радуются яркому модерновому светофору из светодиодов, который на днях появился на пересечении улиц Пушкинской и Прорезной, на столичных Позняках люди удивляются странному светофору на проспекте Григоренко, рядом с парком "Позняки". Его конструкция подперта камнем и подвязана лентой, которую обычно используют на месте убийств или ДТП. Заметим, что светофор работает исправно, но в тоже время вызывает кучу вопросов у местных жителей.

Отметим, ранее синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

А тем временем в далекой Австралии выпал аномальный град. Удар стихии пришелся по штату Квинсленд, вызвав угрозу наводнений. Сильнее других досталось жителям района Саншайн-Кост на юге штата. Смотрите, что натворила непогода:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама