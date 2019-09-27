В Киеве из-за сообщения о минировании проверяют аэропорт, отель и суд

На наличие взрывчатых веществ проверяют здание Шевченковского райсуда, отель Hilton и аэропорт в Жулянах

В результате взрыва пострадал один человек / Фото: ГСЧС

В Киеве в пятницу, 27 сентября, – очередная волна минирований. Как сообщает пресс-службе Шевченковского районного суда столицы, в связи с ЧП судебное учреждение пока что не работает.

"В связи с сообщением о заминировании здания суда пока в Шевченковском районном суде Киева проводится эвакуация работников и посетителей суда. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении на Facebook.

Кроме того, как сообщает УНН, также проверяется сообщение о минировании аэропорта "Киев" имени И.Сикорского и гостиницы Hilton в центре города.

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В конце прошлой недели полицейские два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых заминированиях. 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября — и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию, поскольку письма с угрозами поступали на электронную почту. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров". Еще одно подобное происшествие произошло в Деснянском районе — тут по телефону заминировали всю улицу Бальзака. Злоумышленника по­­лицейские вычислили.

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

Новости "Сегодня" ранее уже писали, что в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

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