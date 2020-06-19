В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли центральную станцию метро

В Киеве в пятницу, 19 июня, во второй половине дня из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого". Об этом сообщает пресс-служба подземки.

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"Станция "Площадь Льва Толстого" + пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", – говорится в сообщении.

Подробности выясняются.

На днях в столице мужчина пробрался в тоннель с перрона станции "Берестейская" и пробежал до станции "Шулявская", остановив при этом движение поездов на красной ветке подземки. За бегуном отправились в тоннель двое постовых. Его задержали на станции, когда он вышел из тоннеля.

Напомним, 1 июня в Киеве из-за угрозы взрыва останавливалось движение поездов на красной ветке метро. Поезда курсировали от "Академгородка" до "Арсенальной", а также от станции метро "Лесная" к станции "Дарница". На участке метрополитена от "Арсенальной" до "Дарницы" движение было полностью перекрыто.

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