В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро "Льва Толстого"

Также станция не работает как пересадочная

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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В Киеве днем в четверг, 19 декабря, в связи с сообщением о минировании закрыли на вход и выход станцию метро "Площадь Льва Толстого". Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки", – говорится в сообщении.

Кроме самой станции "Площадь Льва Толстого", также закрыт для пассажиров переход на станцию "Дворец спорта". То есть, пассажиры, которые пользовались этим пересадочным узлом, не могут этого сделать – он закрыт. Люди едут на другие станции и добираются к месту назначения другим транспортом.

"Пассажиров уже эвакуировали со станции "Площадь Льва Толстого". На месте работают правоохранители и взрывотехники – они осматривают территорию станции. Сколько по времени займет проверка – пока неизвестно. Обычно это занимает больше часа, но проверка может и затянуться", – сообщили нам в КП "Киевский метрополитен".

Напомним, в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании ЦИК искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.

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