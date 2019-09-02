В Киеве из-за тройного ДТП перевернулась машина: видео

В Киеве недалеко от Байкового кладбища на пересечении улиц Изюмской и Брожко произошло тройное ДТП, в результате которого одна из машин перевернулась. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".
В частности, в понедельник, 2 сентября, днем на перекрестке столкнулись BMW, Nissan и Renault.
На данный момент данные о пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства по ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.
Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.
Кроме того, сообщалось, что в Киевской области за сутки произошло четыре ДТП, в результате которых погибли четыре человека. По всем авариям открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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