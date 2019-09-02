В Киеве из-за тройного ДТП перевернулась машина: видео

В Киеве недалеко от Байкового кладбища на пересечении улиц Изюмской и Брожко произошло тройное ДТП, в результате которого одна из машин перевернулась. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

В частности, в понедельник, 2 сентября, днем на перекрестке столкнулись BMW, Nissan и Renault.

На данный момент данные о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства по ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.

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Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.

Кроме того, сообщалось, что в Киевской области за сутки произошло четыре ДТП, в результате которых погибли четыре человека. По всем авариям открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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