В Киеве изберут меру пресечения "святошинскому стрелку"

Федерация тхэквондо, по данным жителей дома, где произошла стрельба, может взять стрелка на поруки

/ Фото: Pixabay

В Святошинском районном суде Киева в пятницу, 8 ноября, будут избирать меру пресечения так называемому "святошинскому стрелку". Напомним, что на днях он устроил стрельбу в многоэтажке – открыл огонь по соседям, в результате чего пострадал мужчина. Все это произошло в жилом доме на улице Чаадаева.

Заседание назначено на 14:40.

Отметим, что накануне мужчине было объявлено подозрение по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. При этом Федерация тхэквондо выступила за то, чтобы взять стрелка на поруки.

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"Делают справку задним числом, что он благодеятель и был в АТО", – сообщала Светлана Панюшкина, жительница дома, где произошла стрельба.

Кроме того, стало известно о состоянии потерпевшего в результате стрельбы мужчины. Он на данный момент находится в больнице. Как сообщил сайту "Сегодня" перед началом заседания один из адвокатов Юрий Забияка, у мужчины два огнестрельных ранения в ногу, перебита кость и артерия.

Подробности инцидента смотрите в сюжете:

Напомним, за последний месяц – это не первый случай стрельбы в столице. Три недели тому назад неизвестные устроили стрельбу на улице Пироговский путь в Голосеевском районе столицы.

А в конце октября перестрелка произошла и в Харькове. Не обошлось без жертв.

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