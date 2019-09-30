В Киеве избили сотрудника прокуратуры: дело расследуют по статье о хулиганстве

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В Киеве избили сотрудника прокуратуры, однако инцидент не связан с его профессиональной деятельностью. Об этом сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Она уточнила, что накануне вечером сотрудник прокуратуры услышал крики о помощи и вышел на улицу, где увидел два авто и конфликт между мужчинами. При этом один из мужчин набросился на прокурора с кулаками и начал избивать, после чего к нему присоединились еще несколько человек. Позднее злоумышленники скрылись с места инцидента на машине.

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Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Подоле двое пьяных мужчин избивали прохожих на улице, а затем ограбили киоск с техникой. Один из избитых прохожих впал в кому. Сейчас он в больнице. После драк злоумышленники решили ограбить киоск с техникой. Угрожая продавцу ножом, схватили два мобильных телефона и несколько электронных часов.

Также в Киеве патрульные полицейские задержали мужчину, который пытался убить во дворе частного дома бывшую жену, выстрелив в нее из гарпуна.

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