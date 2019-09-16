В Киеве избили спецназовца за просьбу не шуметь: полицейский ранил нападавшего

Правоохранитель возвращался с работы домой и сделал замечание шумной компании во дворе

/ Фото: Сегодня

В Киеве шумная компания напала на полицейского после просьбы не шуметь. Правоохранитель, защищаясь, применил оружие и ранил одного из хулиганов в ногу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

"Происшествие случилось в Дарницком районе столицы. Около часа ночи сотрудник полка полиции особого назначения №2 после несения службы возвращался домой. Во дворе дома он услышал громкую музыку и брань – так "отдыхала" компания молодых людей. Полицейский подошел к ним, представился и показал служебное удостоверение. Затем попросил их вести себя тише и прекратить нарушать общественный порядок", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Один из парней подошел к полицейскому и начал с ним спор. Во время этого разговора полицейский почувствовал, как кто-то ударил его в голову и распылил в лицо слезоточивый газ.

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"Травмированный спецназовец достал собственный зарегистрированный травматический пистолет и, совершив сначала предупредительный выстрел вверх, выстрелил оппоненту в ногу", – уточнили в полиции.

После этого трое молодых людей из компании набросились на полицейского и начали его избивать. В это время из магазина, расположенного во дворе дома, выбежали охранники, которые вмешались в ситуацию. Полицию и "скорую" вызвала одна из девушек, которая была в компании правонарушителей.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Врачи госпитализировали пострадавших. У полицейского обнаружили многочисленные гематомы и травмы тела, а также переломы двух ребер. Сейчас он проходит дополнительные медицинские обследования. Другой пострадавший, который получил огнестрельное ранение ноги, находится в больнице. По информации врачей, его жизни ничего не угрожает.

Все трое молодых людей, которые избили полицейского, задержаны. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Задержанным за совершенное грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Киеве жестоко избили спасателя – заместителя командира КАРС "Киевская служба спасения" по оперативно-спасательной работе Максима Крыжановского.

Также в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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