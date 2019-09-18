В Киеве избили заместителя Кличко

Фото: facebook.com/pg/vslonchak

Заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака избили вечером 17 сентября в Киеве.

В полиции "Сегодня" подтвердили нападение и уточнили, что оно произошло на ул. Митрополита Липковского в Соломенском районе столицы. На данный момент детали происшествия уточняются.

При этом, по данным издания "Украинская правда", Слончак до сих пор находится в больнице – в реанимации.

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Вместе с тем отметим, что Слончак в 2017 году был участником конфликта со стрельбой под Киевом.

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Напомним, что не так давно было совершено нападение на дом экс-народного депутата из фракции "Народного фронта" Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом. Четверо в балаклавах проникли в дом, связали находящихся там мужчину и женщину, после чего под угрозой насилия завладели большой суммой в иностранной валюте. Открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на Южном железнодорожном вокзале у народного депутата Владимира Арьева украли из сумки кошелек.

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