В Киеве избирают меру пресечения подозреваемым в убийстве ребенка: подробности

На данный момент заседание откладывается и, скорее всего, будет закрытым

В Шевченковском районном суде Киева в среду, 4 декабря, должны избрать меру пресечения подозреваемым в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Как сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе суда, на данный момент заседание откладывается и, скорее всего, будет закрытым. Кроме того, на заседание приехали родители погибшего малыша – Вячеслав Соболев с супругой, которую отпаивают водой и таблетками.

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Как сообщалось ранее, по делу об убийстве ребенка утром 2 декабря были задержаны два молодых человека. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения сын Соболева, который находился в авто, умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

Комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт ("Червень") рассказал СМИ, что вероятными киллерами являются Алексей Семенов и Андрей Лаврега. Последний служил на фронте снайпером и имеет государственные награды. С войны он вернулся около семи месяцев назад.

Все подробности в спецтеме Стрельба в центре Киева

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