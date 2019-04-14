ФОТОФАКТ. В Киеве изуродовали Оболонскую набережную, обмазав лавки солидолом

Лавки и парапеты измазали, чтобы там не собирались шумные компании

Фото: Киев Оперативный

В Киеве неизвестные изуродовали лавки и парапеты на Оболонской набережной, измазав их солидолом. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Оболонская набережная. Местные жители решили, измазали лавочки и парапеты чем-то не очень эстетичным на вид, чтобы там не собирались шумные компании", - говорится в сообщении в Facebook.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

В комментариях к посту пользователи выражают возмущение и отмечают, что лавки обмазаны солидолом.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные уничтожили 55 молодых пирамидальных тополей, которые росли на улице Здолбуновской. Деревца были посажены сотрудниками зеленого хозяйства района вдоль бетонного забора, за которым находится золоотвал Дарницкой ТЭЦ. Неизвестные вандалы, спилившие деревья, оставили их лежать на аллее.

Также в Киеве вандалы украли хвойные деревья и кусты, которые были высажены в сквере на Маяковского, 2Б, где установлен памятник Воину-добровольцу.

Напомним, что в прошлом месяце вандалы разгромили десятки могил на Лесном кладбище.

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