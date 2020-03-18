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Столичные копы изъяли каннабиса и экстази на миллион гривен

18 марта, 15:52

Наталья Руда

Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы

В Киеве задержали 46-летнего мужчину, который сбывал оптовые партии наркотиков в столице. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В машине и дома у задержанного прошли обыски. Были изъяты около 40 пакетиков (около пяти кг), предварительно – с каннабисом, несколько свертков с таблетками экстази и метадоном и электронные весы. Приблизительная стоимость изъятых веществ на "черном" рынке составляет более 1 миллиона гривен.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные повторно) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Не так давно столичные правоохранители перекрыли международный канал поставки наркотиков в Киев. Так, группа из пяти человек занималась контрабандой наркотиков из Молдовы и Чехии, а также организовала изготовление и сбыт психотропов через сайт в интернете.

Кроме того, в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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Киев наркотики задержание

Источник: Сегодня

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