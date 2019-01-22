В Киеве к 5 годам тюрьмы приговорили мужчину, срывавшего с женщин украшения

Нападения на женщин преступник совершал в Святошинском районе

Фото: flickr.com.

В Киеве к 5 годам тюрьмы приговорили мужчину, срывавшего с женщин украшения //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6f4/a18/5c46f4a186092.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6f4/a18/5c46f4a186092.jpg 2019-01-22T12:49:00+02:00 Происшествия Нападения на женщин преступник совершал в Святошинском районе

В Киеве преступник, ограбивший десятерых женщин в Святошинском районе, проведет пять лет в тюрьме. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Осенью прошлого года злоумышленник ограбил десять женщин. Мужчина срывал с пострадавших золотые украшения. Всего он забрал золота на более 53 тысяч гривен.

Своих жертв мужчина подстерегал во дворах домов и срывал золотые цепочки и серьги. Правоохранителям он рассказал, что чужое имущество продавал, а на вырученные деньги покупал наркотики.

Злоумышленник имеет судимость за аналогичные преступления, только в марте прошлого года он освободился из мест лишения свободы. Теперь он снова окажется за решеткой. Суд за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины назначил ему наказание – пять лет заключения.

Напомним, в ноябре мы писали, что на Троещине у мужчины силой отобрали телефон, золото и деньги. Преступником оказался киевлянин, ранее судимый за наркопреступления.

Кроме того, в декабре 2018 года в Дарницком районе на женщину напали, когда она садилась в машину с покупками. Преступник, угрожая ножом, отобрал у женщины более 4000 гривен.

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