В Киеве кабина фуры раздавила мужчину

В Киеве на автотранспортном предприятии на улице Промышленной в Голосеевском районе кабина фуры насмерть раздавила мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"По прибытию спасателей на место стало известно, что во время ремонта грузового автомобиля произошло падение кабины на водителя. К большому сожалению, мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.

С помощью специальных электро- и гидроинструментов спасатели деблокировали тело и передали медикам.

Обстоятельства происшествия расследует полиция.

Напомним, не так давно в районе Ледового стадиона в Голосеевском районе фура перекрыла проезжую часть на проспекте Глушкова.

Ранее сообщалось, что на Крещатике в Киеве фура с кирпичами протаранила машину и перевернулась на тротуаре. По предварительным данным, оба водителя спали в грузовике Renault Magnum на улице Лютеранской. Когда они проснулись, грузовик уже мчал вниз, а тормоза не срабатывали – фура протаранила легковушку Toyota. После этого грузовик снес дорожный знак и ситилайт, после чего скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик. Потом грузовик перевернулся, и кирпичи высыпались из прицепа.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киевской области автобус с 32 пассажирами столкнулся с фурой.

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