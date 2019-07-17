В Киеве "клофелинщик" из Азербайджана получил девять лет тюрьмы

Жертвами мужчины и его сообщников стали шесть человек

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В Киеве сорокалетний гражданин Азербайджана, который совершал разбойные нападения на людей с использованием сильнодействующего препарата, приговорен к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что обвиняемый и его сообщники знакомились с пострадавшими возле торговых центров и ночных клубов и приглашали к совместному распитию алкогольных напитков. В дальнейшем, находясь в уединенных местах, преступники подсыпали в напитки пострадавших психотропное вещество, от которого последние теряли сознание, а приходили в себя только на следующий день в больнице", – говорится в сообщении.

Пока пострадавшие находились без сознания, преступники отбирали у них кошельки, мобильные телефоны, золотые украшения и другие ценные вещи, которые сдавали в ломбарды.

"В период с мая по август 2017 года, находясь на территории Святошинского района столицы, злоумышленники ограбили шесть пострадавших, в том числе двух женщин, на общую сумму около 170 тысяч гривен", – уточнили в прокуратуре.

Обвиняемый свою вину не признал, однако суд признал мужчину виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.185, ч.5 ст.27, ч.2 ст.186, ч.2 ст.187 УК Украины. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного преступлениями ущерба. Также на рассмотрении в суде находятся материалы по другим соучастникам преступлений.

Ранее мы сообщали, что правоохранители в Киеве задержали мужчин, которые, притворяясь таксистами, обворовывали пассажиров.

Также следователи киевской полиции завершили расследование "деятельности" преступной группы, которая обворовывала граждан, предварительно угощая их напитками с психотропным препаратом. Один из пострадавших умер от отравления клозапином и этиловым спиртом.

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