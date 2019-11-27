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В Киеве коммунальщик с подрядчиком разворовали на ремонте дорог полмиллиона гривен

27 ноября, 15:28

Ремонт дорог предусматривался в Соломенском районе столицы

Столичная прокуратура передала в Соломенский районный суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия и директора подрядной организации по факту растраты и присвоения средств, выделенных на ремонт дорог в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в столице.

"По данным следствия, в декабре 2018 года руководитель коммунального предприятия подписал с частным предприятием семь договоров на выполнение работ по текущему ремонту дорог в Соломенском районе. В тот же день указанные должностные лица подписали акты о выполнении работ по указанным договорам, что не соответствовало действительности. В дальнейшем на основании этих договоров на счета предприятия-подрядчика были перечислены денежные средства в сумме более 500 тыс. гривен за фактически невыполненные работы", – говорится в сообщении.

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В ходе расследования директору КП и директору частного предприятия было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366 и ч.4 ст. 191 УК Украины. О мере пресечения для подозреваемых не сообщается.

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Киев коррупция ремонт дорог

Источник: Сегодня

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