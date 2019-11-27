В Киеве коммунальщик с подрядчиком разворовали на ремонте дорог полмиллиона гривен

Столичная прокуратура передала в Соломенский районный суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия и директора подрядной организации по факту растраты и присвоения средств, выделенных на ремонт дорог в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в столице.

"По данным следствия, в декабре 2018 года руководитель коммунального предприятия подписал с частным предприятием семь договоров на выполнение работ по текущему ремонту дорог в Соломенском районе. В тот же день указанные должностные лица подписали акты о выполнении работ по указанным договорам, что не соответствовало действительности. В дальнейшем на основании этих договоров на счета предприятия-подрядчика были перечислены денежные средства в сумме более 500 тыс. гривен за фактически невыполненные работы", – говорится в сообщении.

Реклама

В ходе расследования директору КП и директору частного предприятия было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366 и ч.4 ст. 191 УК Украины. О мере пресечения для подозреваемых не сообщается.

Ранее в Киеве КрАЗ, груженый песком, застрял в яме на проспекте Правды.

Также на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму. В машине находился только водитель, он сумел самостоятельно покинуть транспортное средство.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама