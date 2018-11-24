В Киеве коммунальщики устроили драку посреди улицы

В Киеве конфликт коммунальщиков перерос в стычку на разобранном дорожном полотне. Двое мужчин в оранжевых жилетах устроили драку, во время которой вывалялись в грязи, видно на видеоролике в Telegram-канале Kyiv LIVE.

"Это надо видеть! Среди коммунальщиков разгорелись настоящие страсти, и они решили положить не асфальт, а друг друга. Начистили друг другу рожу, повалялись в грязи и – за работу", – пишут люди под видео.

На ролике видно, что двух коммунальщиков растянул третий. После этого мужчины втроем приступили к выполнению своей работы.

Ранее на Набережной в Киеве произошли разборки прямо посреди дороги.

Напомним, 9 октября под Киевом вооруженные водители устроили разборки на месте ДТП. Конфликт возник в пригороде Борисполя после того, как на дороге столкнулись "ВАЗ" и Audi A4 на номерах иностранной регистрации.

Кроме того, в августе произошла драка со стрельбой в Киеве. Тогда байкер и водитель автобуса не поделили дорогу на Нивках. Конфликт начинался со словесной перепалки.