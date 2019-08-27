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В Киеве конфликт двух автомобилистов закончился стрельбой

27 августа, 15:04

Мужчины не могли разобраться с тем, кто из них должен проехать первым

/ Фото: Информатор

В Соломенском районе Киева конфликт двух автомобилистов закончился стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В 10:30 в Соломенское управление полиции по линии 102 обратился 45-летний местный житель с заявлением о том, что на проспекте Воздухофлотском в него стрелял неизвестный. Предварительно правоохранители установили, что мужчина выезжал со двора дома, но проезду помешал автомобиль Mitsubishi Lancer черного цвета. Автовладелец вышел и сделал водителю замечание, но тот в ответ из пистолета выстрелил ему в грудную клетку и в руку, сел в машину и уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу, а правоохранители начали поиски правонарушителя. В городе ввели план "Перехват" и начали изучать записи с камер видеонаблюдения. В результате копы установили личность второго участника инцидента, которого пригласили в управление для дачи объяснений.

Мужчина подтвердил, что применил пневматический пистолет "Флобер" во время конфликта с незнакомцем по поводу первоочередности проезда. По его словам, неизвестный подбежал к нему и начал бить по спине и голове, поэтому он сделал несколько выстрелов.

На данный момент обстоятельства стрельбы изучаются для дальнейшей квалификации события.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы полицейские задержали мужчину за стрельбу. Мужчина применил оружие во время словесного конфликта между соседями.

Кроме этого, в Соломенском районе столицы в прошлом месяце произошла стрельба во дворе жилого дома . В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги.

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Киев стрельба автомобилисты

Источник: Сегодня

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