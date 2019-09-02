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В Киеве конфликт в одном из хостелов закончился поножовщиной

2 сентября, 18:19

Парень ударил ножом оппонента, а потом скрылся с места инцидента

В Харькове бабушка едва не зарезала своего внука

В Харькове бабушка едва не зарезала своего внука / Фото: Нацполиция

В Киеве полицейские задержали мужчину, который в одном из хостелов ранил кухонным ножом оппонента. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы. На кухне между двумя мужчинами началась ссора. Вдруг один из них схватил со стола нож и нанес им несколько ударов оппоненту. После совершенного с места происшествия скрылся", – говорится в сообщении.

Свидетель преступления вызвал врачей и правоохранителей. 23-летнего пострадавшего госпитализировали и оказали ему квалифицированную медицинскую помощь.

Позднее личность злоумышленника установили и задержали. Им оказался 36-летний уроженец Днепропетровской области, который в последнее время проживал в Киеве. В машине подозреваемого, припаркованной рядом с хостелом, полицейские нашли и изъяли предполагаемое орудие преступления – кухонный нож. Вместе с другими вещественными доказательствами его направили на экспертизу.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, в столичном общежитии на улице Академика Туполева произошла поножовщина: женщина ударила в живот ножом свою знакомую

Не так давно в одном из киевских ресторанов в центре города также произошла поножовщина:двое иностранцев пырнули ножом охранника. По предварительным данным, граждане иностранного государства не хотели платить по счету почти в четыре тысячи гривен.

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Киев хостел поножовщина

Источник: Сегодня

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