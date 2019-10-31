В Киеве копы "накрыли" бордель в массажном салоне: появилось видео

Молодой организатору пикантного бизнеса грозит до семи лет тюрьмы

Фото: ГУНП в Киевской области

В Киеве под видом массажного салона работал бордель. Полицейские разоблачили незаконный бизнес и задержали его организатора, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Салон" работал в Шевченковском районе столицы. Как рассказал и.о. начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Киеве Алексей Гаврилюк, организовала бордель 22-летняя девушка из Харьковской области.

"Девушка снимала в Киеве квартиры, где ее "подчиненные" предоставляли мужчинам услуги сексуального характера за денежное вознаграждение. Также она одновременно выполняла роль диспетчера и принимала звонки от клиентов. С полученных за услугу денег 50% организатор забирала себе, остальные – отдавала девушкам. Час "взрослых" развлечений стоил от 1000 гривен", – рассказал он.

Девушке уже объявили о подозрении в сутенерстве и в вовлечении людей в занятие проституцией. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полиция задержала группу сутенерок, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.

Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в одном из мотелей Литинского района организовал публичный дом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram