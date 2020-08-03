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В Киеве копы нашли пропавшую семилетнюю девочку

3 августа, 08:45

Наталья Руда Наталья Руда

Юная киевлянка вышла из дома без телефона и гуляла по улицам Оболонского района

Столичные правоохранители разыскали пропавшую семилетнюю Диану Козыреву, которая 2 августа вышла из дома в Оболонском районе и не вернулась.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Так, накануне к копам обратились родители Дианы и сообщили об ее исчезновении. Полиция внесла сведения о ЧП в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной квалификацией "безвестно отсутствует".

В итоге девочку нашли после часа поисков – ребенок гулял по улицам Оболонского района. Юную киевлянку вернули родителям, с которыми провели профилактическую беседу о недопущении в будущем подобных ситуаций. Также решается вопрос о привлечении их к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

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Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители разыскали семилетнего мальчика, который пошел выносить мусор и пропал. Как выяснилось, ребенок решил пошутить над мамой и спрятался под лестницей многоэтажки.

Также столичные патрульные вернули родителям 13-летнего киевлянина, который не вернулся домой после отдыха на реке.

Тем временем в Херсонской области в пустом доме нашли семимесячную малышку в синяках и с переломом:

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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