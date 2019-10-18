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В Киеве копы остановили водителя с младенцем: содержание алкоголя в крови выше нормы в 17 раз

18 октября, 14:05

Drager показал в крови у 33-летнего мужчины 3,36 промилле

Фото: патрульная полиция Киева

Фото: патрульная полиция Киева

Столичные полицейские остановили 33-летнего водителя, который разъезжал по городу в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, при этом в машине находился еще и маленький ребенок. Уровень алкоголя в крови водителя превышал допустимую норму почти в 17 раз. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"Недавно патрульные получили вызов от обеспокоенной гражданки: она стала очевидцем того, как мужчина с явными признаками алкогольного опьянения и маленьким ребенком сел за руль автомобиля Volkswagen и уехал. Отрабатывая полученную информацию, на улице Николая Ушакова, патрульные обнаружили транспортное средство", – говорится в сообщении.

При общении с мужчиной копы обратили внимание на то, что водитель был нетрезв и предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотеста "Драгер". Прибор показал – 3,36 ‰, что почти в 17 раз превышает допустимую норму.

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Также в салоне автомобиля находилось младенец – дочь водителя.

На мужчину патрульные составили протокол по ч.1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП, а также сообщили о ситуации сотрудникам ювенальной превенции. На место происшествия прибыла жена и забрала дочь.

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Для справки:

Если в организме находится более 3,5 промилле алкоголя, то он действует как наркоз, используемый при операциях. При уровне более 4 промилле алкоголя нарушается работа сердца и дыхание. Фактически, человек впадает в кому или уже мертв.

Ранее Бориспольские патрульные остановили водителя, у которого содержание алкоголя в крови составляло 4,96 промилле, а это превышает допустимую норму в 25 раз.

Напомним, в Мироновке 17-летний парень за рулем легковушки врезался в забор частного сектора. В результате ДТП погиб 19-летний молодой человек.

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Киев нетрезвое вождение патрульная полиция

Источник: Сегодня

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