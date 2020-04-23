В Киеве копы спасли девушку, пытавшуюся в прямом эфире спрыгнуть с моста (видео)

В Киеве копы сняли с моста Метро 18-летнюю девушку, которая хотела прыгнуть с него, транслируя это в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции, копам поступил вызов о том, что ночью на мосту Метро кричала и плакала девушка.

"Очевидец происшествия сообщил, что она перелезла через перила и, похоже, настроена прыгнуть. За считанные минуты на место прибыл экипаж. На перилах моста действительно лежала молодая девушка. Лейтенант полиции Владислав Хизяк и капрал полиции Татьяна Скалацкая отреагировали мгновенно – перехватили ее и стащили на землю", – говорится в сообщении.

После этого патрульные вызвали медиков и оказали девушке психологическую помощь. Успокоившись, она заявила, что пошла на такой поступок "из-за проблем в любовных отношениях". Девушку в итоге забрала бригада скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Ранее в Киеве патрульные полицейские спасли запертую в квартире пенсионерку, которой стало плохо.

Также днепровские патрульные полицейские спасли женщину, которая упала в 18-метровый колодец, пытаясь достать оттуда свою собаку.

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