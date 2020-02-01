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В Киеве копы спасли из горящей квартиры мужчину: фото и видео

1 февраля, 11:58

Пострадавшего госпитализировали в больницу

Фото: kiev.informator.uа

Фото: kiev.informator.uа

Утро первого дня февраля на Лесном проспекте не прошло без происшествий – вспыхнула квартира в многоэтажке. Полицейские спасли из нее мужчину, сообщает "Информатор".

Все произошло около 06:00. Дым из окна квартиры увидели патрульные, которые ехали по Лесному проспекту. Выяснилось, что огонь вспыхнул на шестом этаже. Полицейские вызвали спасателей, а сами побежали в парадное. Там они услышали крики о помощи, и до приезда пожарных выломали двери. В квартире копы увидели мужчину, который лежал у входа.

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Позже приехали спасатели. В 06:39 им удалось локализовать пламя, а в 06:54 его ликвидировали. На месте работали пять единиц техники и около 20 человек личного состава.

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Пострадавшего госпитализировали в больницу. Точная причина пожара и другие подробности случившегося устанавливаются.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Также мы писали, что Кабмин хочет в 1000 раз увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности.

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