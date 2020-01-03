В Киеве копы спасли закрывшуюся в квартире старушку

Фото: патрульная полиция Киева

В Киеве патрульные полицейские спасли запертую в квартире пенсионерку, которой стало плохо.

Как сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции, на днях к копам обратилась женщина и сообщила, что ее 81-летняя мать не отвечает на звонки. При этом самостоятельно дверь в квартиру она не может открыть, так как та заперта изнутри и ключ находится в замочной скважине. Дочь волновалась, что ее матери внезапно стало плохо и просила помощи патрульных.

"Полицейские вызвали аварийную службу вскрытия замков и медиков и начали самостоятельно пытаться открывать дверь. Совместными усилиями сотрудников службы и патрульных, дверь оперативно открыли. На кухне, на полу инспекторы обнаружили пожилую женщину без сознания", – говорится в сообщении.

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После оказания экстренной медицинской помощи женщину госпитализировали.

Ранее сообщалось, что днепровские патрульные полицейские спасли женщину, которая упала в 18-метровый колодец, пытаясь достать оттуда свою собаку.

А в Харьковской области спасатели вытащили пенсионерку, которая упала в трехметровый колодец. Инцидент произошел в поселке Купянск-Узловой, где 70-летняя женщина упала в заброшенную скважину.

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