В Киеве копы уничтожили наркотиков на 15 миллионов гривен (видео)

Также задержаны двое мужчин, продававших каннабис в столице и на территории трех областей

В Киеве полицейские уничтожили почти 700 растений конопли и изъяли 50 килограммов каннабиса. По ценам черного рынка стоимость наркотиков составляет около 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

Так, правоохранители разоблачили преступную группировку, в состав которой входили уроженцы Днепропетровской и Черкасской областей. В частности, двое мужчин выращивали коноплю и сбывали каннабис в столице, Киевской и Днепропетровской и Черкасской областях.

Во время обысков по местам их проживания полиция изъяла 50 кг марихуаны и ликвидировала посевы растений конопли в количестве почти 700 штук. Мужчины задержаны. Им объявлено подозрение по ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины. Судом им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве разоблачили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 килограммов наркотиков.

Также в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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