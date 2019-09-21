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В Киеве копы вымогали 60 тысяч гривен у родных девушки, задержанной с наркотиками

21 сентября, 09:56

Родные девушки передали вымогателям всю требуемую сумму

Фото: ГБР

Фото: ГБР

В Киеве задержали участковых офицеров Оболонского районного управления и оперуполномоченного Соломенского районного управления, которые подозреваются в вымогательства средств у родных задержанной гражданки. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным ГБР, в Оболонском районе участковые офицеры задержали молодую женщину, у которой обнаружили вещества, похожие на наркотические. Они потребовали 60 тысяч гривен у родных девушки за избежание ней уголовной ответственности за хранение наркотиков. При этом 28 тысяч гривен полицейские получили сразу, а еще 10 тысяч было переведено на банковскую карточку одного из них.

После перечисления остальной суммы – 22 тысяч гривен – и снятия части денег с карты, полицейских задержали.

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"Участковому офицеру объявлено подозрение в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Оперуполномоченному объявлено подозрение в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды за несовершение должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины в суде участковому офицеру грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Полицейскому, который выступал посредником, – лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без такового.

Напомним, в Харьковской области задержали полицейских, которых подозревают в систематическом вымогательстве взяток с якобы пьяных водителей. 

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

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Киев взятка полиция

Источник: Сегодня

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