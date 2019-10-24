В Киеве копы задержали банду "клофелинщиц": появились фото и видео

В Киеве полицейские разоблачили группировку "клофелинщиц". Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как выяснилось, к копам обратился пострадавший мужчина. По его словам, на Вокзальной площади он познакомился с тремя женщинами, с которыми решил провести время в кафе. Во время посиделок женщины подсыпали мужчине в алкоголь неизвестное вещество, от которого он потерял сознание. Когда мужчина пришел в себя, женщин уже не было, как и его мобильного телефона и банковских карточек.

"Сотрудники оперативно-поискового отдела полиции Киева сразу начали отрабатывать прилегающую территорию. По предоставленным пострадавшим описанием злоумышленниц, они заметили на автостанции женщин, которые могли быть причастны к совершению этого правонарушения. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу, которая при осмотре обнаружила в указанных лиц вещи пострадавшего и бутылочку с неизвестным веществом, которое отправили на экспертизу. Также выяснилось, что злоумышленницы успели снять с банковской карточки мужа 900 гривен", – рассказал начальник управления столичной полиции Андрей Крищенко.

Задержанные женщины оказались жительницами Киева и Винницкой области. Двое из них ранее были судимые за кражи.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали приезжего из Донецкой области, который отравил клофелином и ограбил мужчину.

Также мы писали, что в Киеве будут судить опасную банду "клофелинщиков". В группировку входили мужчины и женщины.

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