В Киеве коронавирусом заразились 1159 человек: где обнаружили новые случаи (карта)

В Киеве продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – COVID-19 в столице подтвердили уже у 1159 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Владимир Кличко.
"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось еще на 37 человек", – рассказал Кличко.
По данным мэра, "новые" больных – это:
- 22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет
- 11 мужчин от 18 до 82 лет
- 1 девушка и 3 юношей возрастом до 17 лет
Также Кличко рассказал, в каких районах столицы обнаружили зараженных:
- Печерський район – 1 новый случай
- Шевченковский район – 7 новых случаев
- Соломенский район – 2 новых случая
- Днепровский район – 6 новых случаев
- Святошинский район – ни одного нового случая
- Деснянский район – 8 новых случаев
- Подольський район – 4 новых случая
- Голосеевский район – 1 новый случай
- Оболонский район – 2 новых случая
- Дарницкий район – 8 новых случаев
Один из этих случаев, увы, закончился летально. Вылечить 24 апреля удалось семерых киевлян. Трех "новых" пациентов госпитализировали в больницы. Остальные же лечатся на самоизоляции, но под контролем медиков. Среди этих больных есть четверо медиков.
С начала эпидемии, по словам Кличко, в Киеве от коронавируса удалось вылечить 60 человек.
Напомним, ранее Кличко рассказал, столько стоит лечение одного больного COVID-19в сутки в больницах Киева.
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