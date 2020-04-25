В Киеве коронавирусом заразились 1159 человек: где обнаружили новые случаи (карта)

За последние сутки в столице обнаружили еще 37 больных

В Киеве продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – COVID-19 в столице подтвердили уже у 1159 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Владимир Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось еще на 37 человек", – рассказал Кличко.

По данным мэра, "новые" больных – это:

22 женщины в возрасте от 26 до 79 лет

11 мужчин от 18 до 82 лет

1 девушка и 3 юношей возрастом до 17 лет

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Также Кличко рассказал, в каких районах столицы обнаружили зараженных:

Печерський район – 1 новый случай

Шевченковский район – 7 новых случаев

Соломенский район – 2 новых случая

Днепровский район – 6 новых случаев

Святошинский район – ни одного нового случая

Деснянский район – 8 новых случаев

Подольський район – 4 новых случая

Голосеевский район – 1 новый случай

Оболонский район – 2 новых случая

Дарницкий район – 8 новых случаев

Один из этих случаев, увы, закончился летально. Вылечить 24 апреля удалось семерых киевлян. Трех "новых" пациентов госпитализировали в больницы. Остальные же лечатся на самоизоляции, но под контролем медиков. Среди этих больных есть четверо медиков.

С начала эпидемии, по словам Кличко, в Киеве от коронавируса удалось вылечить 60 человек.

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Напомним, ранее Кличко рассказал, столько стоит лечение одного больного COVID-19в сутки в больницах Киева.

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