В Киеве коронавирусом заразились 770 человек: что известно о новых случаях

За последние сутки в столице обнаружили еще 65 зараженных

В Киеве возросло число случаев заражения коронавирусной инфекцией – COVID-19 в столице уже у 770 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Владимир Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось еще на 65 человек", – написал Кличко.

Мэр отметил, что за последние сутки в Киеве заболели:

24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет;

41 мужчина в возрасте от 19 до 92 лет.

Примечательно, что шесть из новых зараженных – медики. А 26 случаев заражения зафиксировали в Киево-Печерской лавре. Сейчас в столичные больницы госпитализировали 11 пациентов, остальные лечатся в условиях самоизоляции и находятся под контролем медиков.

Напомним, в Украине снова возросло число зараженных COVID-19 – инфекцию подтвердили у 5106 человек. За сутки в стране зафиксировали 444 новых случая заражения. Инфекция уже унесла жизни 133 человек, 275 пациентов вылечились.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 24 апреля карантинные меры в Украине могут быть ослаблены.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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