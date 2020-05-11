В Киеве 1871 человек заразился коронавирусом: карантин могут усилить

В Киеве продолжает расти число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – COVID-19 в столице подтвердили уже у 1871 человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, снова увеличилось. Еще у 66 человек. Среди них – 6 медиков", – написал он.
Среди новых больных:
- 32 женщины (возраст – от 27 до 79 лет)
- 29 мужчин (возраст от 28 до 84 лет)
- 2 девочки (возраст – 1 и 3 года)
- 3 мальчика (возраст – 4, 12, 16 лет).
Больше всего новых случаев COVID-19 за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 13 человек, в Дарницком -12 и в Деснянском – 8.
Мэр Киева Виталий Кличко назвал ситуацию "непростой" и отметил, что если высокая динамика сохранится, "любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыва". А потому в городе могут вернуть " более строгий карантин".
Кроме того, 10 мая в киевские больницы госпитализировали 26 пациентов с коронавирусом. Остальные же лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Ранее мы рассказывали, что в украинских больницах испытают препарат от COVID-19. Замглавы Минздрава Ирина Микичак отметила, что испытания проводятся исключительно с согласия пациента.
Также напомним, что COVID-19 мутировал в 33 различных штамма. Самые смертельные вариации свирепствуют именно в Европе.
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