В Киеве курсанты академии МВД поймали дебошира, пристававшего к прохожим

Один из нарушителей ударил прохожего в лицо

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве курсанты Национальной академии внутренних дел утихомирили дебоширов, которые приставали к прохожим в Печерском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

"Курсанты четвертого курса учебно-научного института № 3 Национальной академии внутренних дел капралы полиции Богдан Дзядченко, Эдуард Фесенко и рядовой полиции Дмитрий Матвеев, находясь в краткосрочном отпуске, прогуливались по городу. Вдруг они заметили компанию мужчин, которые громко ругались и приставали к гражданам", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что будущие офицеры решили подойти к нарушителям общественного порядка, чтобы сделать им замечание. В это время один из дебоширов ударил прохожего в лицо. Курсанты поспешили на помощь и, представившись и предъявив служебные удостоверения, потребовали, чтобы правонарушители прекратили вызывающее поведение.

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"Мужчины начали убегать и однокурсники бросились вдогонку, вызывая в этот момент на помощь наряд полиции. Одного из агрессивных беглецов курсанты задержали и передали патрульным, которые приехали на вызов", - уточнили в полиции.

По факту инцидента открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе столицы в прошлом месяце произошла стрельба во дворе жилого дома. В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги.

Также у супермаркета на Бессарабской площади Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из посетителей конфликтовал с покупателями, затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх и скрылся.

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