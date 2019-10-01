В Киеве квартирный вор несколько раз "минировал" суд, где рассматривалось его дело

Мужчина несколько раз делал ложные сообщения о минировании Оболонского районного суда

Иллюстрация / Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве правоохранители вычислили очередного псевдоминера, который систематически сообщал о "заминировании" здания Оболонского районного суда. Злоумышленником оказался квартирный вор, дело которого и рассматривал райсуд. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что в текущем году в правоохранительные органы столицы поступило семь ложных сообщений о заминировании Оболонского районного суда города Киева, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний. Удалось установить личность злоумышленника, который, по данным судебной фоноскопической экспертизы, совершил не менее четырех ложных сообщения о заминировании Оболонского районного суда", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что ним оказался неоднократно судимый квартирный вор, в отношении которого Оболонским районным судом города Киева проводится рассмотрение обвинительного акта, и таким образом он пытался оттянуть назначения наказания.

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"Шутнику" сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 259 УК Украины. Злоумышленник находится под стражей.

Ранее в Киеве задержали очередного псевдоминера, который, находясь на испытательном сроке за ложное сообщение о минировании, снова совершил аналогичное преступление.

Кроме того, не успели киевляне успокоиться после ЧП с угрозой взрыва на мосту Метро, как по столице прокатилась очередная волна заминирований. "Сегодня" разобрались, что толкает людей на безрассудные поступки. Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

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