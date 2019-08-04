В Киеве легковушка попала в ДТП и влетела в остановку: появились фото и видео 2019-08-04T11:42:00+03:00 Происшествия Жуткая авария произошла на улице Маяковского

В Деснянском районе Киева после столкновения с Мazda легковушка KIA врезалась в остановку. Обошлось без жертв, сообщает "Информатор".

ДТП произошло вчера вечером в 22:38 на улице Маяковского. Предварительно, Mazda ехала по улице Маяковского в среднем ряду. В это же время КIA пыталась выехать со своего парковочного места и не уступила первой легковушке – автомобили столкнулись.

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После удара KIA улетела в остановку. На остановке на момент аварии никого не было, никто не пострадал. Водители легковушек также травм не получили. На место аварии прибыли две кареты скорой помощи, но потом они быстро уехали.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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