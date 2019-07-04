В Киеве легковушка протаранила микроавтобус: появились фото и видео

Пьяное ДТП произошло на улице Академика Заболотного







В Киеве на улице Академика Заболотного произошло пьяное ДТП. Столкнулись легковушка Fiat и микроавтобус ГАЗ "Соболь". Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла около 21:00 3 июля. По предварительной информации, микроавтобус двигался по улице Заболотного со стороны Столичного шоссе, но в него внезапно влетела легковушка.

В результате аварии никто не пострадал. Водитель Fiat очевидно был пьян, но от прохождения теста он отказался.

Напомним, недавно в Подольском районе Киева произошла смертельная авария, в которой погиб случайный прохожий.

Также ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Романа Шухевича кроссовер Nissan Qashqai вылетел с дороги и снес электроопору. В ДТП пострадали три человека.

Мы уже писали, что недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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