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В Киеве легковушка с пьяной компанией врезалась в клумбу и перевернулась

8 октября, 07:36

ДТП произошло в Днепровском районе столицы

В Днепровском районе Киева пьяная компания устроила ДТП – Volkswagen Golf подлетел на бордюре, вспахал газон и перевернулся.

Как сообщает "Информатор", авария случилась ночью 8 октября на проспекте Гагарина. Как выяснилось, Volkswagen на большой скорости ехал по проспекту Гагарина в сторону станции метро "Черниговская", но на развилке водитель не повернул и помчался прямо. Из-за этого легковушка подлетела на бордюре, влетела в газон, а потом перевернулась. Отметим, что Volkswagen чудом разминулся со столбом.

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В автомобиле на момент ДТП находились водитель и двое пассажиров: мужчина и женщина. Троица была "навеселе", но сам водитель отказался проходить тест на драгере. На него составили протокол – мужчине грозит штраф и лишение прав на один год.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Киев ДТП газон легковушки пьяный водитель Днепровский район

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