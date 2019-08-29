В Киеве легковушка сбила пешехода

В Киеве на Столичном шоссе произошла жуткая авария – пешеход попал под колеса автомобиля Kia. Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло около 23:00 28 августа. Как выяснилось, Kia двигался по шоссе в сторону Киева. Проезжая один из пешеходных переходов в районе Конча-Заспы, водитель сбил пешехода. По словам водителя, он не знает переходил ли пешеход дорогу по переходу или же выскочил на дорогу рядом с ним. Мужчина уверяет, что все случилось очень быстро и он не успел ничего понять.

Реклама

В результате наезда пешеход получил травму голеностопа. Его госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама