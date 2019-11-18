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В Киеве легковушка сбила ребенка: в городе введен план "Перехват"

18 ноября, 14:58

Ребенка госпитализировали в больницу без сознания

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В Голосеевском районе Киева, где ранее не разминулись "Волга" и SsangYong, в понедельник, 18 ноября, во дворе жилого дома на улице Васильковской, 8, легковушка сбила мальчика 2011 года рождения. Об этом сообщают "Стради Эспрессо".

По данным свидетелей ДТП, автомобиль Chevrolet Aveo черного цвета после наезда на ребенка скрылся с места аварии. В городе введен план "Перехват" по розыску и задержанию авто.

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Также уточняется, что ребенка госпитализировали в больницу без сознания. Подробности выясняются.

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Ранее в столице на пешеходном переходе на проспекте Науки кроссовер Nissan на "зебре" сбил 11-летнюю девочку. По словам очевидцев, одна из машин остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка, а Nissan мчался по дороге и не успел затормозить. Школьницу от удара отбросило на несколько метров.

Также на улице Стеценко в Шевченковском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадал ребенок. По предварительным данным, мальчик 11 лет в районе пешеходного перехода переходил дорогу и вел в руках велосипед. Водитель грузовика по каким-то причинам не заметил его и совершил наезд.

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