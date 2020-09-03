В Киеве легковушка сбила трех девушек на "зебре": ДТП попало на видео

В Днепровском районе Киева произошло ДТП на пешеходном переходе – под колеса легкового автомобиля попали три девушки.

Как сообщает "Киев Оперативный", авария случилась поздно вечером 2 сентября на улице Мыколайчука. Легковушка влетела в пешеходов, когда они переходили дорогу по "зебре".

Кроме того, в сети появилось видео аварии.

Видео: Киев Оперативный

В паблике отметили, что попавшие под колеса авто девушки живы.

Напомним, 1 сентября в Киеве на Бессарабке в результате пьяного ДТП Volkswagen врезался в летнюю площадку кафе, где в тот момент находились посетители, один из них пострадал.

Кроме того, ранее на столичных Осокорках водитель легковушки снес торговую точку с арбузами. Инцидент произошел на улице Софии Русовой. По словам очевидцев, мужчина за рулем BMW был пьяным и очень агрессивным.

Также недавно на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате удара на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте.

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