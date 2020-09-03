Українська
$ 27,64
32,8
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в Киеве
  3. Происшествия

В Киеве легковушка сбила трех девушек на "зебре": ДТП попало на видео

3 сентября, 10:08

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Авария случилась на Березняках

В Днепровском районе Киева произошло ДТП на пешеходном переходе – под колеса легкового автомобиля попали три девушки.

Как сообщает "Киев Оперативный", авария случилась поздно вечером 2 сентября на улице Мыколайчука. Легковушка влетела в пешеходов, когда они переходили дорогу по "зебре".

Кроме того, в сети появилось видео аварии.

Видео: Киев Оперативный

В паблике отметили, что попавшие под колеса авто девушки живы.

Напомним, 1 сентября в Киеве на Бессарабке в результате пьяного ДТП Volkswagen врезался в летнюю площадку кафе, где в тот момент находились посетители, один из них пострадал.

Кроме того, ранее на столичных Осокорках водитель легковушки снес торговую точку с арбузами. Инцидент произошел на улице Софии Русовой. По словам очевидцев, мужчина за рулем BMW был пьяным и очень агрессивным.

Также недавно на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В результате удара на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев ДТП видео пешеходный переход девушки наезд автомобили
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это была бойня": отец пострадавшей курсантки рассказал подробности резонансного ДТП в КиевеПроисшествия
С гигантского флагштока в центре Киева сняли новый флаг: что произошло (фото)
С гигантского флагштока в центре Киева сняли новый флаг: что произошло (фото)Происшествия
"Чувствую пальцы ноги, которой нет": пострадавшие в ДТП курсантки рассказали о своем состоянииПроисшествия
В Киевской области легковушка влетела в забор: два человека погибли, трое пострадали
В Киевской области легковушка влетела в забор: два человека погибли, трое пострадалиПроисшествия
Резонансное ДТП с курсантками: жена подозреваемого заявила, что мужа подставили
Резонансное ДТП с курсантками: жена подозреваемого заявила, что мужа подставилиПроисшествия
В Киеве ночью похитили человека: объявили план
В Киеве ночью похитили человека: объявили план "Перехват"Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять